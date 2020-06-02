Путин отметил роль медиков и Кабмина в борьбе с коронавирусом

Москва, 2 июня. В борьбе с коронавирусом удается действовать результативно, в этом заслуга Кабмина РФ и медиков, заявил президент РФ Владимир Путин.

«В борьбе с коронавирусом нам пока в целом удается действовать именно так, за что, конечно, слова особой признательности нашим медикам. Ну и должен отметить, правительство действовало своевременно», — отметил Путин на совещании о плане восстановления экономики РФ.

Глава государства подчеркнул, что динамика изменений в мире по коронавирусу нарастает. Путин добавил, что российские власти должны действовать профессионально, выверено и результативно.

В понедельник, 1 июня, Путин заявил, что России удалось не допустить взрывного характера развития ситуации с коронавирусом, и санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране стабилизируется.

Также накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что процесс снятия ограничений начался в 19 регионах страны, а еще в 25 субъектах готовятся к отмене режима самоизоляции.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Инфекция стремительно распространилась по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19 во всем мире.

Власти российских регионов приняли ряд ограничительных мер. В частности, были закрыты развлекательные центры, фитнес-центры, рестораны и бары, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленку, школы и вузы перешли на работу в дистанционном режиме.

По данным на 2 июня, число пациентов с коронавирусом на территории РФ составляет 423 741, за последние сутки выявлено 8 863 новых случаев коронавируса. Лидерство по числу новых заболеваний за сутки занимают Москва (2286), Московская область (732) и Санкт-Петербург (376). Общее число тестирований превысило 11,1 млн.