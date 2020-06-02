Обращение от главы Медиагруппы «Патриот»

Первый ролик из большой серии видео, посвященных поправкам в Конституцию Российской Федерации, вызвал небывалый ажиотаж. Согласен, что тема неоднозначная, но смысл данного видео не в агитации против гомосексуалистов, как пытаются показать некоторые представители оппозиции.

В статью 72 конституции предлагается внести следующее дополнение: «защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях».

Основной смысл — это не борьба с ЛГБТ-сообществом, а защита института семьи как союза мужчины и женщины. Я тоже придерживаюсь мнения, что усыновлять детей однополым родителям нельзя.

Мы считаем, что эта поправка — следствие последовательной и логичной политики президента нашей страны. Вспомним 2013 год, когда Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Мировое сообщество и оппозиция грозили бойкотом зимней олимпиады в Сочи.

Хотелось бы просветить квазиюристов оппозиции и посоветовать им лучше изучать международное право, прежде чем набрасываться на российские законы и называть их варварскими. В штатах Алабама, Аризона, Луизиана, Миссисипи, Оклахома, Южная Каролина, Техас и Юта существуют определенные запреты на пропаганду гей-браков и однополых союзов, которые действуют и в наше время. До 2013 года в США действовал Акт о защите брака, в котором брак определялся как «союз между одним мужчиной и одной женщиной». Конституции Болгарии, Грузии, Латвии, Литвы, Молдавии, Черногории, Сербии, Словакии и Украины не признают однополые партнерства, но крайней, как всегда, хотят сделать нашу страну.

Мы сделали этот и последующие ролики с простой целью — доходчиво объяснить гражданам, в чем смысл каждой поправки и почему нельзя игнорировать голосование за их внесение. Многие не понимают сути поправок, и в наших роликах мы просто и понятно показываем возможные последствия. Конституция — это важно для всех!

И уже по горячим обсуждениям в соцсетях мы понимаем, что наше первое видео нашло отклик у людей. Его воспринимают по-разному, но никто не остался безразличным. Это хорошо. Так мы привлекаем внимание не к проблеме браков между однополыми партнерами и усыновлении ими детей, а к тому, что нельзя пройти мимо голосования.

Можно соглашаться с поправками, можно не соглашаться. Главное — сделать свой выбор и выполнить свой гражданский долг перед страной и будущими поколениями.

В ответ на вопрос некоторых журналистов скажу, что все ролики сняты исключительно на деньги Медиагруппы «Патриот». Никакого стороннего и тем более государственного финансирования нет. Это наша гражданская позиция, и мы ее придерживаемся. Ролики с объяснением поправок будут продолжать выходить на ресурсах Медиагруппы. Приятного просмотра. И помните, что каким будет будущее России, зависит именно от каждого из вас!