Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Ливии и Сирии

Москва, 2 июня. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провел встречу с послом Арабской Республики Египет в Москве Ихабом Насром. Об этом сообщил МИД РФ.

В ходе встречи Богданов и Наср обсудили ситуацию в Ливии и Сирии, а также обменялись мнениями по палестино-израильскому урегулированию. Стороны подчеркнули необходимость международных усилий для предотвращения эскалации напряженности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Кроме того, Богданов и Наср обсудили российско-египетское сотрудничество, в том числе на международных площадках.

Напомним, в акватории Средиземного моря начала работу европейская миссия по мониторингу за соблюдением оружейного эмбарго ООН в Ливии IRINI, в которой примут участие 27 европейских стран.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о появлении фрегата «Жан-Барт» D 615 противовоздушной обороны ВМФ Франции на западном побережье Ливии в рамках миссии ЕС IRINI.