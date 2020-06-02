Либеральные СМИ растиражировали новую версию о «невиновности» фигурантов дела «Сети»

Москва, 2 июня. Либеральная общественность продолжает оправдывать фигурантов дела террористической организации «Сеть», запрещенной в РФ, несмотря на очевидные факты их причастности к убийству собственных товарищей

Пензенское сетевое издание 7х7 опубликовало интервью с Викторией Фроловой, которая была девушкой одного из главных членов «Сети» Алексея Полтавца. По ее словам, Полтавец обладал неуравновешенной психикой и вполне мог оговорить своих приятелей, передает «Политика сегодня».

Несмотря на то, что во множестве случаев свидетельства Фроловой выглядят крайне неубедительно, ее рассказ уже растиражировали СМИ «оппозиционной направленности», продвигая идею невиновности фигурантов дела.

Девушка утверждает, что сам Полтавец рассказывал ей совсем иную версию событий, а именно то, что Артема Дорофеева и Екатерину Левченко убил он один. При этом показания Фроловой кажутся сомнительными, поскольку изобилуют неточностями и игнорируют ключевые события.

«Полтавец, мягко говоря, очень странный, своеобразный человек. Психически, я бы сказала, нездоровый. Говорит одно, делает другое и постоянно во всем врет», — заявила девушка.

Кроме того, она опровергает, что на конспиративной квартире, которую активисты называли «Сады», хранились наркотики, не приводя веских аргументов.

«Совершенно обычная квартира. Грибов и травы я там не наблюдала. <…> Я не знаю, как вам доказать, что ничего такого там не было. Но так совпало, что в тот день, когда я там была, в «Сады» приехали ребята после задержания за наркотики и еще несколько человек», — пояснила Фролова.

Интервью Фроловой дает либералам новый повод говорить о том, что дело «Сети» якобы сфабриковано. При этом «оппозиционеры» упускают из виду, что все утверждения девушки как минимум субъективны и не подтверждаются иными доказательствами.

По версии следствия, члены «Сети» планировали совершить теракты во время президентских выборов и Чемпионата мира по футболу. Отделения группировки действовали в нескольких городах России, в том числе в Петербурге, Москве и Пензе. Фигурантам вменяют статьи УК РФ об участии в террористическом сообществе, а также в подготовке диверсий и терактов с целью спровоцировать массовые беспорядки в России.