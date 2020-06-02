Секретные военные карты СССР поразили американцев

Вашингтон, 2 июня. Секретные военные карты Советского Союза, которые после распада государства попали на Запад через частных коллекционеров, поразили американцев. Издание Wired провело целый анализ и пришло к выводу, что уровень их исполнения просто непостижим.

Специалисты обратили внимание, насколько подробны советские карты в сравнении с иностранными аналогами. К примеру, на них была нанесена информация о ширине дорог, грузоподъемности мостов или типах промышленных производств.

Иногда на картах появлялись данные, казалось бы, не имевшие военной ценности — вроде расположения автобусных остановок в маленьком американском городке.

«По словам автора публикации Грега Миллера, такие карты были бумажным аналогом современного Google и «Википедии», — пишут журналисты.

Картографы признали, что такие карты — настоящее хранилище данных, передает «Царьград». А в компании EastView Geospatial, которая специализируется на перепродаже секретных карт, даже сравнили мастерство советских картографов с французским искусством виноделия.

Ранее сенатор Сергей Цеков заявил о важности закрепления наследия СССР в Конституции России. По его мнению, поправка в статью 67 основного закона страны позволит бороться с теми, кто ставит под сомнение роль РФ на международной арене. Проведение голосования по поправкам в Конституцию РФ запланировано на период с 25 июня по 1 июля.