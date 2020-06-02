В Минобороны отобрали кандидатов для тестирования вакцины. События дня. ФАН-ТВ

В России выявили 8863 новых случая COVID-19 За сутки в России зарегистрировали 8863 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе. Прирост заболевших снизился до 2,1%. Больше всего новых больных выявили в Москве (2286), Подмосковье (732), Санкт-Петербурге (376), Нижегородской (354) и Свердловской областях (292). При этом у 3715 человек нет симптомов заболевания. Скончались 182 пациента. Таким образом, с начала эпидемии число заболевших коронавирусом в России составило 423 741. Из них более 186 тысяч выздоровели. На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России, по данным ученых, считается пройденным. Страна начала поэтапно снимать введенные запреты, однако в некоторых регионах режим самоизоляции продлили.

Кандидаты для тестирования вакцины от COVID-19 отобраны Министерство обороны России завершило отбор добровольцев, которые примут участие в испытании новой отечественной вакцины от коронавируса. На данный момент для проверки безопасности и эффективности препарата отобраны 50 военнослужащих. Среди них также числятся пять женщин. Все кандидаты прошли необходимые предварительные процедуры. Отмечается, что военнослужащие были отобраны из различных подразделений со всей территории страны. Прохождение предварительного углубленного медицинского исследования и подготовка к испытаниям вакцины пройдут на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института МО РФ. Первая группа добровольцев поступит туда уже 3 июня. Напомним, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что коронавирус не сказался на боеготовности российской армии.

Мэр Вашингтона назвала позором силовой разгон протестующих Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер в своем Twitter заявила, что разгон «безоружных протестующих», которые вышли на акцию около Белого дома, является позором и может затруднить работу полиции. В своем сообщении она напомнила, что ранее ввела комендантский час в городе. Однако за 25 минут до его начала правоохранители применили силу для разгона демонстрантов. Напомним, волна протестов охватила США после жестокого задержания афроамериканца Джорджа Флойда, после которого он скончался. Затем мирные протесты переросли в крупные беспорядки. Протестующие начали поджигать заправки, грабить магазины и избивать полицейских. Президент США пригрозил вводом войск, если губернаторы не увеличат количество представителей Национальной гвардии на улицах, чтобы обеспечить порядок.