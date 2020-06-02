Киркоров спел «песню простаты» в пародии на шоу Малышевой

Москва, 2 июня. Народный артист России Филипп Киркоров опубликовал отрывок из передачи «В маске шоу», в котором спародировал шоу Елены Малышевой.

Премьера шоу состоялась на телеканале СТС, в первом выпуске Киркоров прошелся по передаче «Жить здорово!» Малышевой, высмеял Николая Баскова и Юрия Лозу.

Кроме того, в ролике певец сначала предстал перед зрителями в образе мужского полового органа, а затем спел песню от имени простаты. Кроме того, Киркоров выразил надежду, что в выпуске появится Николай Басков и исполнит роль ануса, а Юрий Лоза сыграет аппендицит.

«Ты следи за собой, не болей, и меня помассируй скорей», — спел Киркоров.

Ранее Киркоров устроил для фанатов экскурсию по своему люксовому гардеробу, стоимость многих вещей в котором достигает баснословных сумм. Исполнитель рассказывал, что собирается практически полностью продать свою коллекцию. Вырученные средства он хочет отправить на благотворительность.

Во время прямого эфира в Tik Tok Киркоров показал часть брендовых нарядов. Например, оказалось, что «король российской эстрады» любит вещи от немецкого дизайнера Филиппа Плейна и иногда запрашивает эксклюзивные модели.