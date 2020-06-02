Путин призвал добиться долгосрочных и качественных изменений в экономике

Москва, 2 июня. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиться долгосрочных и качественных изменений в экономической сфере.

Глава государства провел рабочую встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, в ходе которой обсуждалась текущая экономическая ситуация, а также ее перспективы. Президент отметил, что необходимо решить текущие проблемы в экономической сфере, а также обеспечить ее развитие на долгосрочную перспективу.

«Принципиально важно, как решить сегодняшние острые проблемы, так и обеспечить уверенное движение вперед на долгосрочную перспективу», — сказал Путин.

Ранее глава государства поручил правительству подготовить план восстановления российской экономики. По словам президента, план восстановления экономики должен обеспечить развитие деловой жизни и качественный рост за счет системных изменений. Позднее правительство представил план, состоящий из трех этапов, реализация которых предполагает восстановление экономики и доходов граждан РФ.