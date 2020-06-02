Ученые из Голландии выявили «ультрамариновую болезнь» у картин старых мастеров

Москва, 2 июня. Эксперты-реставраторы рассказали об «ультрамариновой болезни», которой подвержены картины художников эпохи Возрождения.

Ученые говорят, что пигмент ультрамарин со временем становится серым. С помощью рентгеновского излучения ученые могут определить, насколько 400-летние картины подвержены «ультрамариновой болезни».

По словам исследователя Катрин Кеун из Амстердамского университета в Голландии, если голубой пигмент сделан из лазурита, то краски со временем не темнеют.

Однако этот пигмент в прошлые века добывался в Афганистане и стоил дороже золота. Синтетическим путем ультрамарин впервые получили в 19 веке, пишет издание Planet Today.

Реставратор объяснила, что ее команда восстанавливала первоначальный ультрамарин по записям художников эпохи Возрождения. Они изготавливали ультрамарин из нагретого измельченного лазурита.

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