Советник главы ЛНР отреагировал на заявление Киева о том, кто должен представлять Донбасс

Киев отлично знает, в кого стрелять и кого убивать, а вот в вопросе, с кем вести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе украинские власти путаются. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил официальный представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе на минских переговорах, советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Требование Киева

На переговорах Киева с Донбассом республики должны представить «признанных представителей гражданского общества». С таким заявлением выступил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Они должны быть непричастны к военным действиям или убийствам наших солдат, а также ничего не иметь общего с сепаратистскими и террористическими организациями. Это должны быть признанные представители гражданского общества», — заявил Ермак.

При этом чиновник отметил, что украинские власти хотят создать некий новый орган в рамках минского процесса. В его работе, согласно заявлению украинского политика, будут принимать участие жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

По мнению Ермака, переговоры в Минске «практически не были переговорами», а решения саммита «нормандской четверки» на практике не выполняются. Единственным успехом стал обмен удерживаемыми лицами между Украиной, Донецкой и Луганской народными республиками и Россией.

Выбор оппонента

Как отметил Родион Мирошник, в начале марта в Киеве предложили идею «консультативного совета» в рамках «минского формата», но потом сами же ее и испугались. Украинские власти спрятались за якобы существующей необходимостью согласовывать его создание с членами «нормандского формата».

«И положение о создании «консультативного совета» осталось без подписи Леонида Кучмы. Хотя под обязательством создать его подпись стоит, как и подпись главы офиса Зеленского — Андрея Ермака. Сейчас Ермак продолжает креативить, заявляя о праве Украины самой выбирать себе оппонентов для переговоров. Тут же само собой возникает целый ряд вопросов: откуда у оставшейся части Украины взялось такое право?» — рассказал Родион Мирошник.

По словам политика, Киев отлично знает, в кого стрелять и кого убивать, а вот в вопросе, с кем вести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе украинские власти почему-то путаются.

«Кто сказал, что предложенные Киевом представители якобы от Донбасса будут иметь хоть какую-то легитимность?! Кто и как их признает? Киев? Ну так Киев — только одна сторона конфликта. Ну и основное. С этими якобы представителями или заменителями они могут начать договариваться прямо сейчас. Например, по вопросам обмена пленными или режиму прекращения огня. Результат, я уверен, вполне предсказуем для всех здравомыслящих людей, но власть в Киеве уже, видимо, к ним не относится!» — заключил Родион Мирошник.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.