Российские артисты и общественные деятели призвали голосовать по поправкам к конституции

Москва, 2 июня. Перед предстоящим проведениям голосования по поправкам к Конституции России российские артисты и общественные деятели приняли участие в записи видеоролика для канала RT. В нем значимые лица страны зачитали преамбулу Основного закона РФ.

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации», — говорится в ролике.

Артисты Ирина Купченко, Иван Охлобыстин, Василий Лановой, участник Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко, командир отряда космонавтов Олег Кононенко, дизайнер Артемий Лебедев, врач-кардиохирург Лео Бокерия и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов призывают народ России принять участие в голосовании.

Также торжественную преамбулу произносят постпред Калмыкии при президенте Сангаджи Тарбаев, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, директор музея «Херсонес Таврический» Елена Морозова, фермер-сыровар Олег Сирота, худрук Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой.

Напомним, что президент России Владимир Путин в марте подписал закон о поправках к Конституции, который ранее приняли обе палаты российского парламента. Новые положения документа направлены на закрепление основ конституционного строя, прав и свобод граждан. Также будет проведено общероссийское голосование.

Голосование по поправкам будет проходить с 25 июня по 1 июля. Кроме того, при голосовании по месту нахождения с 5 по 21 июня заявление о прикреплении к удобному избирательному участку можно подать в МФЦ, в территориальной комиссии и в электронном виде через портал «Госуслуги». В день общероссийского голосования будут выполнены все меры и требования безопасности.