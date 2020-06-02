Харламов ответил на выпад Гузеевой жесткой пародией

Москва, 2 июня. Комик и шоумен Гарик Харламов в очередной раз жестко высмеял программу «Давай поженимся!» и ее ведущую Ларису Гузееву.

Конфликт между Харламовым и Гузеевой, казалось бы, сошел на нет, однако комик решил подлить масла в огонь и сделал пародию на шоу. Комику показался забавным выпуск программы с пожилыми участниками. На шоу три пожилые невесты выбирали себе жениха.

Харламов решил добавить в шоу юмора и вместо возрастного жениха подставил видео из фильма «Война миров Z» с зараженным. Тем не менее невесты остались довольны женихом и продолжали его нахваливать. Харламов опубликовал ролик в Instagram.

Гузеева решила не отвечать на выпад комика. Однако поклонники оценили творчество Харламова.

«Берем! Тоже хочу такого Александра, будет у начальства мне премию выбивать», ― пошутила lukeryberry.

«Когда эта дичь закончится. На всю страну показывают», ― поддержал Харламова novosel_okt.

«Где-то взгрустнул Прохор Шаляпин», ― написал kozhaev.m.

Ранее участник шоу «Давай поженимся!» решил пошутить над юмористом Гариком Харламовым, который регулярно высмеивает передачу в соцсетях. На видео шоумен «оказался у ног» ведущей Ларисы Гузеевой прямо на шоу «Давай поженимся!».

Лариса Гузеева призналась, что Гарик Харламов ее «просто задолбал». Телеведущая даже посвятила юмористу историю участницы «Давай поженимся!», которая рассказала, как неудачно смешала квас и пиво и провела ночь с мужчиной в попытках справиться с метеоризмом.