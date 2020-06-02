В Госдуме оценили варианты проведения Дня России в условиях пандемии

Москва, 2 июня. Регионам РФ следует планировать празднование Дня России, исходя из индивидуальной текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, но в любом случае мероприятия можно провести онлайн. Такое мнение выразили в Госдуме РФ.

По мнению депутата Василия Власова, полномочия по организации праздника нужно «спустить на регионы».

«Я знаю, что в разных регионах ситуация разная. Она постоянно меняется даже в отдельно взятых районах каждого из регионов. Например, такое происходит в Новгородской области. В Москве же сейчас не время проводить массовые мероприятия. Учитывая, что все сейчас в Интернете время свое проводят, то там и можно организовать, например, парад. Мероприятия, празднования, видео, можно даже конкурс провести. Все должно зависеть от региона», — сказал он в комментарии для iReactor.

Мнение коллеги разделила Светлана Бессараб. По ее словам, россияне соскучились по праздникам, поэтому их проведение необходимо, даже в режиме онлайн.

«Я уверена, что люди уже истосковались по каким-то пусть даже онлайн-масштабным мероприятиям. Насколько будет возможно провести даже онлайн масштабный праздник, пока сложно сказать. Думаю, что каждый регион, в зависимости от эпидемиологической ситуации, от разрешения санитарного врача, примет все меры, чтобы нам понравилось. Немного свободы, немного свежего воздуха, немного радости и лучезарности в День России нам всем не помешают», — пояснила она.

Власов также прокомментировал возможность организации праздничного фейерверка. Депутат уверен, что в этом году лучше обойтись без салюта и направить средства, заложенные на него, на что-то более полезное.

«Я против проведения фейерверка. <...> Понятное дело, что если будет фейерверк, то будет желание москвичей поехать на ту же самую Поклонную гору, чтобы все вблизи посмотреть. Не у всех вид из окна на Поклонную гору, так что не все могут лицезреть красоту салюта. Средства, заложенные на проведение салюта, можно потратить на приобретение средств индивидуальной защиты. Это было бы эффективнее и более патриотично в День России», — резюмировал парламентарий.

В этом году полномасштабное проведение праздничных массовых мероприятий невозможно из-за пандемии, но отсутствие традиционного праздника не отменяет того, что 12 июня будет выходным.

Выходным днем для всех россиян станет и 1 июля — финальный день, когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ. Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заверила, что на участках будут соблюдены все необходимые меры безопасности с целью исключить любые риски для здоровья граждан.

Кроме того, россияне смогут прийти и отдать свой голос в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля. Решение растянуть голосование связано исключительно с тем, чтобы обеспечить безопасность всех решивших отдать голоса.