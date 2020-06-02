Эксперт оценил беспрецедентные меры безопасности на голосовании по поправкам к конституции

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в непростых условиях пандемии COVID-19 не будет иметь прецедентов в современном мире. При его проведении допустим весь набор мер, защищающих граждан от коронавируса. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил председатель совета «Российского общественного института избирательного права» Игорь Борисов.

Нашему государству удастся сохранить здоровье граждан во время всенародного плебисцита, уверен общественник.

Такого в мире еще не было

На рабочем совещании с президентом России Владимиром Путиным председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала, как будет проходить процедура голосования по поправкам в Конституцию РФ. Глава ведомства заверила: проголосовать будет безопаснее, чем сходить в магазин.

Процедура волеизъявления будет сопровождаться необходимыми мерами безопасности. Избирательные участки оборудуют местами для термометрии и дезинфекции рук, а за ходом голосования будут следить общественные наблюдатели. Также ЦИК планирует организовать дистанционное электронное голосование в трех субъектах федерации.

Игорь Борисов отметил, что вирус — не повод забывать, что у граждан есть политические и избирательные права.

«Понятно, что в связи с пандемией некоторые из этих прав были заморожены на определенный срок. Но пандемия не может быть бесконечной, — заявил общественник. — Если мы видим, что появляется возможность провести голосование, что граждане могут поучаствовать в управлении государством, это нужно использовать».

Однако пользоваться этим окном возможностей надо так, чтобы не навредить ни здоровью, ни жизни граждан, добавил эксперт. Столь масштабное голосование в непростых условиях пандемии будет реализовано впервые в мире, подчеркнул эксперт, это беспрецедентный случай. При его организации, а также на последующих выборах в стране допустим весь набор защитных мер, убежден собеседник ФАН.

«ЦИК говорит о минимизации контактов, которые делятся по разным направлениям: по времени, дистанции, территориям. По времени голосование растягивается на неделю. Напомню, в США голосуют до месяца, это нормально, никто этого не осуждает», — пояснил Борисов.

Открыто и достоверно

Голосование по поправкам в конституцию пройдет с использованием механизма «Мобильный избиратель»: любой гражданин сможет проголосовать по месту нахождения в пределах своего избирательного округа. Для этого ему достаточно подать заявление лично или онлайн.

«Тут много нюансов, которые еще предстоит решить. Однако мы считаем, что меры, принимаемые ЦИК, помогут, — уверен собеседник ФАН. — Расширение участков голосования, увеличение помещения вплоть до выноса места голосования на открытую территорию, предложение обеспечения организаторов всеми средствами защиты — весь этот пакет мер принят для обеспечения здоровья наших граждан».

При этом выборы будут тщательно контролироваться. И в целом, предложенные меры должны соответствовать международно признанным стандартам организации электоральных процедур, добавил эксперт.

«Выборы должны проходить гласно, открыто, достоверно, подлинно и не быть сфальсифицированными. Эти гарантии должны быть обеспечены во всех новеллах, которые сегодня предложены и законодателем, и избирательной комиссией», — заключил Игорь Борисов.

Президент России Владимир Путин подписал 1 июня указ о дате всенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ. Свое право проголосовать за поправки к конституции россияне смогут реализовать с 25 июня по 1 июля 2020 года. Решение растянуть голосование на неделю вызвано необходимостью обеспечить безопасность граждан в условиях пандемии коронавируса. Последний день голосования станет выходным.