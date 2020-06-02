Роспотребнадзор дал рекомендации для голосования по поправкам

Москва, 2 июня. Процедура голосования по поправкам в конституцию для одного избирателя должна занимать не более 15 минут. Об этом говорится в рекомендациях для избирательных участков, опубликованных Роспотребнадзором.

Согласно документу, представителям СМИ и наблюдателям следует располагаться в полутора-двух метрах от входа, столов, кабин и стационарных ящиков. При этом они должны иметь полный обзор избирательного участка.

На протяжении всего дня голосования присутствующим будут измерять температуру. Роспотребнадзор просит обеспечить участки бесконтактными термометрами, а также определить сотрудников, которые будут этим заниматься, снарядив их средствами индивидуальной защиты (СИЗ), передает радио Sputnik.

Кроме того, на избирательных пунктах необходимо оборудовать места для дезинфекции рук и выдачи СИЗ.

«Перед вскрытием переносных ящиков для голосования (сейф-пакетов), стационарных ящиков для голосования рекомендуется проводить их санитарную обработку дезинфицирующими средствами», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

На всю процедуру голосования следует отводить не более 15 минут, при этом гражданам желательно приносить ручки с собой. Для идентификации россиянам придется кратковременно снять защитную маску и показать паспорт, не передавая его в руки сотруднику избирательной комиссии.

Напомним, голосование по поправкам в конституцию пройдет 1 июля. В том числе изменения основного закона предусматривают социальные поправки и защиту исторической памяти.