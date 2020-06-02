Live: Голодает ли российский шоу-бизнес?

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Голодает ли российский шоу-бизнес?».

Звезды российской эстрады все чаще говорят о финансовых проблемах, связанных с отменой всех концертов и выступлений из-за коронавируса. Такие высказывания вызывают непонимание у части россиян.

Действительно, среди артистов много миллионеров, но есть и другой огромный пласт творческих людей, которые еще не стали звездами и имеют весьма скромные доходы. О проблемах творческой части российского общества мы поговорим в нашем эфире.

Восстановится ли российский шоу-бизнес? Ждет ли Россию закрытие больших концертных площадок? Научились ли артисты зарабатывать при помощи онлайн-сервисов? Почему жалобы звезд раздражают россиян? Каким творческим людям необходима помощь государства?

На эти и многие другие вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты — социологи, музыканты, журналисты, чиновники и политики.

Вы можете задать свой вопрос на сайте ФАН или в комментариях к трансляции.