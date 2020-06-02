Индийские ученые признали молоко тараканов новым суперпродуктом

Москва, 2 июня. Индийские ученые из Института биологии стволовых клеток нашли способ, как решить проблему голода на Земле. Они считают, что можно использовать молоко тараканов.

По мнению экспертов, тараканы Diploptera punctata дают молоко, которое в четыре раза более питательное, чем коровье. Ученые предлагают начать производство такого молока в промышленных масштабах.

В «молоке» тараканов содержатся полезные микроэлементы и витамины. Жидкость производится специальным секретом. Этот продукт может спасти миллионы голодающих Африки, считают специалисты.

Индийские ученые добавляют, что молоко тараканов противопоказано людям с избыточной массой тела. Однако коллеги биологов из других стран считают идею производства такого молока несбыточной.

Исследователи неоднократно предлагали решить проблему нехватки еды за счет насекомых. По данным ООН, более двух миллиардов людей потребляют в пищу насекомых. Относительно съедобными являются 1900 разновидностей насекомых, в том числе тараканы.

Ранее сообщалось, что ученые рассказали о зрении у разных животных. Например, кошки видят мир в серо-зеленых тонах, а у змеи нечеткая картинка из-за тонкой оболочки на глазах.