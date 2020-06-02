Чернышенко рассказал, когда откроются театры, кинозалы и музеи

Москва, 2 июня. Российские кинотеатры откроются уже в июле, а театры и концертные залы – на заключительном этапе отмены ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, учреждения досуга должны обеспечить меры безопасности посетителей, в том числе специальную плотность рассадки зрителей для соблюдения социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты.

«Кинотеатры смогут уже заработать в середине июля. Там также предусмотрена особая рассадка, театры и концертные залы также, как и во всем мире, открываются на последнем этапе снятие ограничений, но планируется, что уже осенью они нас порадуют новыми постановками», — пояснил Чернышенко.

Кроме того, с середины июля свою работу возобновят российские музеи, но пока только для индивидуальных посетителей, передает «Вечерняя Москва».