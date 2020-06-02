Нацплан обозначил срок полного снятия ограничений для экономики России

Москва, 2 июня. Полное снятие ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, возможно для экономики России только в июле 2021 года. Об это говорится в проекте общенационального плана восстановления экономики, где обозначены три этапа.

Первый этап продлится с июня по сентябрь текущего года. Он назван стадией адаптации, когда основной задачей ставится недопущение дальнейшего падения доходов населения, стабилизация ситуации в наиболее пострадавших от эпидемии отраслях.

Второй этап, согласно плану, завершится в июне 2021 года. На этой стадии должен наступить восстановительный рост экономики и доходов граждан.

Без ограничений экономика заработает лишь на третьей ступени — июль-декабрь 2021 года. На этот срок запланировано обеспечение устойчивого роста реальных доходов населения и активного экономического роста.

Напомним, что общая стоимость антикризисных мер поддержки российской экономики составляет 3,3 триллиона рублей. Как рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, значительная их часть касается малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Их число достигает 42, в них заняты более шести миллионов человек.

Отметим, что часть положений национального плана, касающихся социальных гарантий для граждан России, предусмотрена в пакете поправок в Конституцию РФ, голосование по которым назначено на 1 июля.