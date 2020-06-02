Названа дата возобновления матчей Российской премьер-лиги

Москва, 2 июня. Матчи чемпионата России по футболу возобновятся 19 июня, об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Футбол вернется в нашу жизнь с 19 июня, когда будут возобновлены матчи премьер-лиги», ― сообщил вице-премьер.

По словам Чернышенко, хоккей и баскетбол возобновятся в августе-сентябре.

Напомним, текущий сезон Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) приостановили 17 марта из-за вспышки коронавируса. Исполком Российского футбольного союза (РФС) ранее принял решение возобновить чемпионат с 21 июня.

До приостановки сезона каждая команда провела по 22 матча. Лидером турнирной таблицы на текущий момент является «Зенит» с 50 очками, по 41 очку набрали «Локомотив» и «Краснодар». Завершится чемпионат 22 июля.

Ранее Роспотребнадзор допустил возможность проведения футбольных матчей в присутствии болельщиков. При этом трибуны должны быть заполнены не более чем на 10%.