Названы возможные сроки начала вакцинации от коронавируса в России

Москва, 2 июня. Осенью можно будет начать массовую вакцинацию от коронавируса, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Об этом он рассказал на брифинге.

«Как вы знаете, работа над вакциной идет полным ходом, очень ждем результатов», — уточнил он.

Как пишет РИА Новости, Чернышенко добавил, что в случае успеха ученых осенью 2020 года уже можно будет начать массовую вакцинацию.

«Но пока нам всем надо научиться жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция», — подчеркнул министр.

Ранее вице-президент РАН Владимир Чехонин рассказал, что российские ученые работают над вакциной от коронавируса, которую можно будет принимать в виде кисломолочного продукта. По его словам, над препаратом, напоминающим йогурт, трудятся ученые Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. Вакцина будет воздействовать на шиповидный белок, с помощью которого коронавирус заражает здоровые клетки, объяснил вице-президент РАН.

Отметим, что в настоящее время в России ведется разработка девяти различных вакцин от COVID-19. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко уверен, что с появлением препарата жизнь вернется в привычное русло.

Как сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, за минувшие сутки в России выявили 8,8 тысячи новых случаев COVID-19. Общее число достигло отметки в 423 тысячи.