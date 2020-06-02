Мишустин представит Путину план по восстановлению экономики РФ

Москва, 2 июня. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник представит президенту России Владимиру Путину общенациональный план по восстановлению экономики страны. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент сегодня в Ново-Огарево проведет телеконференцию с премьер-министром Мишустиным», — сказал он журналистам.

По словам Пескова, данный план был подготовлен правительством в срок. В ходе телеконференции с Путиным Мишустин расскажет о его ключевых параметрах.

Создать такой план к 1 июня российский лидер поручил кабмину еще в апреле. Тогда президент отметил необходимость подготовки соответствующих решений и консолидации под них нужных ресурсов, которые позволят развернуть реализацию программы помощи экономике на полную мощность и провести ее синхронно с поэтапным выходом из эпидемиологических ограничений.

Накануне Мишустин заявил, что выполнение плана позволит не только переломить сложную ситуацию, но и приступить к проведению долгосрочных структурных изменений в экономике, к ее дальнейшему укреплению.

Ранее глава кабмина рассказывал, что документ включает девять разделов и порядка 500 мероприятий по различным направлениям, а его главные цели — повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики и развитие экспорта и активного импортозамещения.