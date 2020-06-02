Мисмари рассказал о фейках, агрессии Турции и террористах в Ливии

Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари рассказал на пресс-конференции о текущей ситуации в Ливии, обстановке на линии фронта, тактическом отступлении ЛНА, возможном сотрудничестве с другими странами по стабилизации кризиса, сирийских наемниках, вмешательстве Турции, террористах в Ливии и освобождении ливийской земли от них.

ЛНА под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара продолжает эффективно противодействовать бандформированиям, подконтрольным так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. В течение нескольких последних дней армия Хафтара уничтожила БПЛА американского, турецкого и итальянского производства. Мисмари подчеркнул, что силы ПВО ЛНА имеют большой опыт: они были образованы в 1968 году и снабжались российским вооружением. Сейчас противники активно шпионят за ними, пытаясь понять особенности работы ПВО.

Передислокация сил ЛНА

Говоря о выводе сил из Сабраты, Сурмана и ряда других населенных пунктов, генерал-майор отметил, что борьба за освобождение страны от террористов продолжается. Накануне ЛНА взяла под свой контроль город Аль-Асабиа, расположенный в важном районе Аль-Джебель аль-Гарби. Также войска Хафтара закрепились в районе около Гарьяна — в скором времени туда прибудут дополнительные силы. Мисмари также добавил, что отступление из некоторых городов никак не связано с предательством — все ливийцы поддерживают ЛНА и выступают против терроризма. Боевики внедряются практически во все районы, даже в Бенгази. Ливийские племена также поддерживают Хафтара и сохраняют ему верность. Любой террорист, выступающий против ЛНА, представляет не племя, а организацию.

Возможность сотрудничества с Египтом и ОАЭ

Некоторые племена призывают активировать оборонные соглашения с другими странами (ОАЭ, Египет), чтобы стабилизировать обстановку внутри страны. Генерал-майор напомнил, что такие призывы в ливийском обществе получили широкую популярность после того, как люди поняли, что турецкое вмешательство значительно изменило ситуацию, приведя к эскалации кризиса. ЛНА была в трех километрах от центра Триполи, однако Анкара, используя современное вооружение, помешала освободительной кампании. Ливийцы поняли, что сражаются не только против террористов, но и с Турцией, соответственно, они призывают к активации взаимодействия с другими странами.

Сирийские наемники, освобождение захваченных районов

Говоря об активной вербовке сирийцев для поддержки ПНС, Мисмари выразил сожаление, что Анкара превращает сирийскую молодежь в наемников. Этому, по его мнению, способствует тяжелая ситуация в Сирии. Наемников можно разделить на несколько категорий. К первой относятся радикалы из ИГ1, «Джебхат ан-Нусры»1 и «Аль-Каиды»1 (все запрещены в РФ). Ко второй — выходцы из бывшей ССА, которая превратилась в СНА. Они получают зарплату от вербовщиков Эрдогана. Турецкий лидер заставил лидеров группировок отправлять боевиков в Ливию, угрожая прекратить их финансирование.

Третья группа «очень опасная» — в нее входят мобилизованные в турецких лагерях сирийские беженцы, которым Эрдоган предложил помощь их семьям в обмен на отправку в Ливию. В общей сложности усилиями Анкары в североафриканской стране находится около 17 тысяч боевиков, часть из них сбежала в Европу, порядка 2 тысяч радикалов исчезли — их местоположение неизвестно. На линии фронта наемники продолжают нести потери, часть из них попадает в плен. Мисмари уверен, что Эрдоган применит тактику с наемниками и в других странах.

Тунис

Ливийский и тунисский народы являются братьями, между ними установились прочные социальные отношения. Экс-премьер Туниса Мохаммед Ганнуши, имеющий большое влияние на политический вектор страны, представляет не свой народ, а «Братьев-мусульман» (организация запрещена в РФ), позицией которых руководствуется Эрдоган. Ганнуши считает, что Эрдоган — халиф мусульман, и, прикрываясь флагом Туниса, идет за ним. Генерал-майор добавил: «Но мы имеем отношения с народом Туниса, и это не повлияет на него. Мы победим вместе с патриотами в странах региона».

Ливийские деньги, напечатанные в РФ

Мисмари отметил, что печать денег в России соответствует международным нормам, и никаких проблем в этом нет. Противники ЛНА подняли из-за этого скандал, потому что эти деньги помогли ливийцам решить их проблемы. Таким способом агрессоры пытаются надавить на ливийский народ.

Тысячи узников «Митиги»

Представитель ЛНА напомнил о печальной истории российских социологов в Ливии, оказавшихся в плену у террористов. По его словам, в неофициальной тюрьме «Митига» находится множество людей, в том числе иностранцев.

«Там сотни и тысячи ливийских граждан, которые находятся в этой ужасной тюрьме у террористов, которые шантажируют весь мир», — заявил он.

ЛНА, по его словам, прикладывает все усилия, чтобы мировая общественность узнала о тех бесчинствах, которые джихадисты устраивают в «Митиге».

Шантаж боевиков ПНС

Мисмари также напомнил о сговоре главаря ПНС Файеза Сарраджа с главой Высшего государственного совета Ливии Халедом аль-Мишри, пытавшихся шантажировать Фонд защиты национальных ценностей. Аль-Мишри хотел использовать похищенных россиян для изменения официальной позиции Москвы по ливийскому кризису, чтобы она поддержала ПНС на международной арене.

«Эти террористы, которые держат граждан РФ, они были в Бенгази и в Дерне. Мы очистили от них эти регионы, они сейчас в Триполи», — подчеркнул генерал-майор.

Суть конфликта, его окончание

«Мы не воюем с ПНС или лично с Сарраджем, Саррадж пришел в 2015 году, а наша война началась в 2014, эта война против террористов, против бандформирований», — пояснил Мисмари, заявив, что Саррадж мог вмешаться в сложившуюся ситуацию, но в итоге стал марионеткой в руках террористов и Эрдогана.

В конфликт вмешалась Турция, открыто поддержавшая террористов. По словам представителя ЛНА, Эрдоган использует все ресурсы против ливийского народа. Борьба подойдет к концу только тогда, когда Ливия будет очищена от терроризма, а все боевики предстанут перед международным судом.

О поддержке Хафтара ливийскими племенами

Мисмари указал на то, что весь народ Ливии выступает за порядок и безопасность, все племена выказывают поддержку ЛНА. Все хотят, чтобы в городах была полиция, армия, органы государственной власти. Ливийцы хотят мира, искоренения терроризма. Он добавил, что племена просят ЛНА установить порядок в стране.

О странах, ответственных за эскалацию кризиса

«Хочу сказать, что Турция — оккупант на ливийской земле, и также еще Катар, который финансирует этот конфликт в Ливии, про остальное мировые лидеры и политики знают», — подчеркнул спикер.

Роль России, обвинения AFRICOM

По словам Мисмари, РФ является великой державой, членом Совбеза ООН, имеющей свою политику на международной арене. Обвинения AFRICOM получили адекватный ответ со стороны сил Хафтара — они сделаны с попыткой уменьшить роль ЛНА в урегулировании кризиса. По самолетам: это старые ливийские самолеты, ЛНА располагает кадрами для их ремонта.

«Но это всего лишь какой-то замысел против Ливии, особенно после большого успеха РФ в Сирии, и страха от того, что РФ займет место в северной Африке. Это все международное противостояние, и мы надеемся, что Ливия отдалится от всего этого», — уточнил он.

О желании Италии и США продлить конфликт

Генерал-майор подчеркнул, что Италия, как и многие другие страны, хочет продлить конфликт, внедрить в Ливию «Братьев-мусульман» как политическую силу.

«Мы все знаем, что именно британская разведка создавала «Братьев-мусульман» с 1922 года. Их поддерживают спецслужбы, которые поддерживают «Аль-Каиду» и ИГ. Но мы не допустим, чтобы они снова проникли в Египет через западную границу», — заявил спикер ЛНА.

1 Организация запрещена на территории РФ.