Карасев рассказал, что стало бы с Украиной в случае полномасштабной войны с Россией

Киев решил «побряцать оружием», но украинская армия способна только обстреливать мирные города Донбасса. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказали кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин и политолог Владимир Карасев.

Угроза войны

Сегодня отсутствует угроза крупномасштабной войны Украины и России. Такое заявление сделал вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, сейчас нет «продвижения российских войск» вглубь Украины, потому что «350 тысяч украинских военных прошли испытание на восточном фронте, и это серьезный потенциал, которым не владеют сегодня, в том числе, многие европейские страны».

«Поэтому я думаю, что широкомасштабной войны быть на сегодняшний день не может. Тем более в условиях экономического кризиса <…> и коронавирусной пандемии. Да, вызов есть, но мы с этим вызовом живем шесть лет», — заявил Резник.

«Сброд мародеров и наркоманов»

Как считает Владимир Карасев, сегодня сложно найти среди представителей украинского руководства людей со здравым смыслом.

«Это о каких испытаниях говорит украинский политик? Может, он имел в виду испытания «котлами», в которые загнали украинских вояк доблестные воины Донбасса? Тогда, да. Такого позорного потенциала нет в Европе. Украинская армия представляет собой сброд бандитов, мародеров, наркоманов и алкоголиков», — пояснил Владимир Карасев.

По мнению политолога, все, что украинская армия может — это обстреливать мирные города Донецкой и Луганской народных республик. Но в случае прямого боестолкновения ВСУ вместе с добровольческими батальонами, которые принадлежат украинским олигархам, Киев предпочтет быстро сдаться, «размазывая сопли по лицу».

«Так было в Зеленополье, так было в Дебальцево, Иловайске и других «котлах». Если бы Россия действительно решила все-таки атаковать Украину, все 350 тысяч «воинов света» сдались бы без единого выстрела в мгновение ока», — заключил Владимир Карасев.

«Побряцать оружием»

По мнению Антона Бредихина, причина заявления Резника видится в законопроекте, внесенном на днях в Верховную раду президентом Украины Владимиром Зеленским. В нем прямо говорится о возможности мобилизации резервистов на полгода по решению президента без согласования Рады.

«Команда Зеленского решила «побряцать оружием» и показать, что ей и Россия не страшна. Зачем все эти месседжи? Известно для чего: Зеленский за все время правления демонстрировал, что его не устраивают Минские соглашения. Это прямым текстом сказал и Резник. А это значит, что «Слуги народа» хотят добиться пересмотра соглашений, переписать их на украинские условия», — заключил Антон Бредихин.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.