Кремль уверен, что «остатки» пандемии не скажутся на явке при голосовании по конституции

Москва, 2 июня. «Остатки» пандемии коронавируса не скажутся на явке при голосовании по поправкам в Конституцию РФ, уверен официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в понедельник президент РФ Владимир Путин назначил проведение голосования на 1 июля. Предложенная членами рабочей группы дата оправдана, поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране постепенно улучшается, отметил Песков.

Пресс-секретарь президента обратил внимание на слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая считает, что через два карантинных периода ситуация с вирусом станет еще лучше.

«Поэтому мы не думаем, что вот эти остатки эпидемиологической ситуации будут как-то негативно сказываться на явке», — заключил Песков.

Напомним, что поправки в Конституцию РФ, одобренные на региональном уровне, вступят в силу только после всенародного голосования в случае, если их поддержит большинство граждан. Первоначально голосование планировали провести 22 апреля, но из-за введения режима самоизоляции в связи с пандемией мероприятие перенесли.

Как подчеркнул в разговоре с Федеральным агентством новостей депутат Госдумы Геннадий Онищенко, изменения в Конституции РФ необходимы, чтобы улучшить управляемость страной и максимально защитить интересы граждан.