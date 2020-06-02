Москва, 2 июня. Одна из ключевых поправок к конституции, предложенных президентом России Владимиром Путиным, касается статьи 83 основного закона. Она должна расширить полномочия Госдумы и закрепить за ней утверждение кандидатур министров.

«Президент назначает на должность заместителей председателя правительства Российской Федерации и федеральных министров, кандидатуры которых утверждены Государственной думой, и освобождает их от должности», — говорится в тексте поправки.

Отныне по инициативе Владимира Путина страна получает ответственное правительство, обязанное ориентироваться на мнение народа, а не набор чиновников, выполняющих президентские поручения.

Как показал опрос ВЦИОМ, поправки уже поддерживают 61% россиян, планирующих принять участие в голосовании.