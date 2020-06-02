Песков рассказал, что Путин и Трамп не обсуждали беспорядки в США

Москва, 2 июня. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не обсуждали беспорядки в США, это не вопрос двусторонних отношений, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Он ответил на вопрос журналистов, поднималась ли тема беспорядков в США в ходе телефонного разговора Путина и Трампа​​​.

«Нет, это не вопрос двусторонних российско-американских отношений», — подчеркнул представитель Кремля.

Путин в понедельник провел телефонные переговоры с Трампом. Стороны обсуждали принимаемые в обеих странах меры по борьбе с коронавирусом. Также они обсудили нефтяной рынок и соглашение ОПЕК+, президент США проинформировал Путина о своей идее проведения саммита G7, президенты условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал происходящие в стране беспорядки домашним терроризмом и пообещал мобилизовать все военные и гражданские ресурсы для прекращения столкновений.

Трамп сообщил журналистам, что нападению вандалов подверглись мемориал Линкольна и мемориал Второй мировой войны. Он подчеркнул, что «это не мирные акции протеста, это акты внутреннего терроризма», добавив, что «убийство невинных людей является преступлением против человечности и против Бога».

Массовые беспорядки продолжаются в США несколько дней, люди протестуют против действий правоохранителей, которые привели к гибели афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая. Волнения начались после появления видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили мужчину на землю и надели на него наручники. В это время один из офицеров надавил коленом ему на шею, что привело к асфиксии. Задержанный несколько раз сообщил, что не может дышать, а затем потерял сознание. Флойда госпитализировали, но он умер в реанимации.