Молодые изобретатели из Африки рассказали ФАН, почему выбрали РФ вместо Канады и США

Студенты Казанского университета из Африки Бонавантюр Доссу и Крис Эмезью рассказали Федеральному агентству новостей о ценности российского образования на Черном континенте, проблемах сохранения африканских языков и их внедрении в западные технологии.

Бенинец Бонавантюр и нигериец Крис изобрели приложение FFR, предназначенное для перевода с редкого африканского языка фон на французский язык, о чем ранее сообщало Федеральное агентство новостей. Корреспондент ФАН пообщалась с молодыми людьми напрямую и выяснила, как живут, учатся и работают изобретатели.

Почему в качестве ВУЗа вы выбрали именно российский университет?

Крис: Когда я подавал документы на стипендию, Россия была достаточно популярным вариантом. Многие тогда выбрали Россию. Но что касается меня лично, я не могу ответить что-то конкретное. Просто увидел и подумал: «Россия, там же холодно…Ну и пусть!». Когда я уже получил стипендию, я стал больше читать о стране. Первое, что привлекло мое внимание, это качество высшего математического образования. Вообще я изначально хотел отправиться в США. Но как-то не получилось. А с Россией получилось. И вот я здесь.

Бонавантюр: У меня похожая ситуация. Изначально я хотел стать врачом и поехать в Канаду. Но канадцы не принимают иностранных студентов в высшие медицинские учебные заведения. Я не отчаялся и решил сконцентрироваться на информатике, которая тоже мне была очень интересна. Далее я подал документы на стипендию для учебы в одном из российских ВУЗов. После успешного прохождения испытаний я должен был выбрать университет. Среди предложенных мне программ не было информатики. Поэтому я решил выбрать математику, так как если ты хорош в математике, ты сможешь заниматься и информатикой.

Расскажите, пожалуйста, о своем опыте проживания в России.

Бонавантюр: Конечно, для молодого человека, приехавшего из Африки, жить здесь немного сложно. Я приехал в Россию в ноябре. Я помню, как вышел из аэропорта примерно в 17:00, а на улице было уже темно, как ночью. В начале было непросто, но я быстро привык.

Крис: Да, климат у вас интересный, но я не могу сказать, что я прямо замерзал. И люди тоже интересные, прежде всего тем, что много представителей разных культур. Я также очень люблю русский язык. Помню, как во время подготовительного года мы с друзьями пытались общаться со всеми, даже со случайными прохожими на улице. Было очень круто! И мне очень нравится Казань, которая представляет собой микс самых разных культур. Мы часто ездили на экскурсии по городу, где я тоже старался общаться с людьми. Не могу сказать, что у меня были какие-то проблемы.

То есть Ваш опыт был скорее положительным?

Крис: Абсолютно.

Бонавантюр, Вы заявляли в некоторых интервью, что Вы не очень хорошо говорите на своем родном языке фон. Почему так вышло, учитывая, что большую часть жизни Вы жили со своей семьей?

Бонавантюр: Я родился в городе Котону, это столица Бенина. В этом городе очень много людей, прибывших из разных регионов страны и даже всего мира. В этом плане Котону очень похож на Москву. Я встречался с разными людьми. Если ты не понимаешь их язык, ты пытаешься разговаривать с ними на так называемом рабочем языке, то есть на французском. К тому же мой папа всегда разговаривал со мной на французском, хотя он прекрасно владеет фоном. Но мы с ним немного как бизнес-партнеры, то есть мы разговариваем не как сын с отцом, а как мужчина с мужчиной. И эти разговоры всегда велись на французском. А вот моя мама общалась со мной исключительно на фоне. То есть я как бы разрывался на две части. Я могу понимать фон, но я не могу на нем говорить. Я ей говорю что-то на французском, она понимает, но ответить на французском не может.

Крис, а в Вашей родной стране существует такой же плавильный котел языков и культур?

Крис: Именно, плавильный котел, очень правильное слово. Понимаете, такая ситуация, как в Котону, встречается во многих африканских странах. Наше поколение не сильно дорожит своими корнями, в отличие от наших родителей и тем более бабушек и дедушек. Я думаю, что все последующие поколения будут все реже и реже использовать африканские языки. Я, как и Бонавантюр, понимаю свой родной язык игбо, но говорю на нем плохо. А вот мои родители и понимают, и говорят хорошо. И когда мы начинаем общаться, это очень смешно, потому что это скорее какой-то ломаный английский. И именно вот это и послужило вдохновением для создания нашего приложения FFR. Мы оба думали о том, чтобы сделать что-то для Африки. Мы можем ничего не делать, и тогда африканские языки вообще умрут, тогда как последующие поколения будут говорить только на колониальном языке, то есть на английском. Таким образом, мы можем сохранить африканские языки, внедряя их в западные технологии. Когда мы думали, с чего начать, решили начать с фона, над которым мы продолжаем работать. То есть нынешний этап – это только начало адаптации африканских языков в современном мире.

Считаете ли вы английский и французский колониальными языками?

Крис: Я бы так не сказал. В качестве примера рассмотрим Нигерию, которая была колонизирована Великобританией. Да, английский считается колониальным языком. В доколониальный период говорили на других, местных языках. После колонизации английский стал официальным языком для всех этнических групп, населявших страну. То же самое можно сказать и про Бенин, и другие африканские страны, которые были колонизированы. Но когда мы называем английский и французский языки колониальными, это ничего не значит. Просто мы хотим сказать, что в доколониальный период этого языка здесь не было.

Бона: Я полностью согласен с Крисом. До колонизации у каждого региона был свой язык. После колонизации появился так называемый рабочий язык, на котором разговаривали все. Могу ли я назвать их колониальными? Нет. Да, когда-то мы были колонией, ну и что? Теперь мы должны двигаться дальше.

Расскажите о вашем приложении FFR.

Крис: Вообще мы хотим открыть миру все африканские языки, но начали с перевода с фона на французский. Языковая пара неслучайна, так как большинство говорящих на фоне знает также французский. Как мы вообще к этому пришли? Однажды мы познакомились с ребятами, которые, как и мы, приехали из Африки в Россию. Они работали над машинным переводом африканских языков. И мы присоединились к ним. Они нас очень сильно вдохновили. А потом мы решили работать сами и впоследствии сделали наше приложение. Его принцип действия очень похож на Google Translate или Yandex Translate. Но прежде чем такое приложение сделать, необходимо собрать данные. Таким образом первая часть проекта – это сбор информации. Для этого мы общаемся с носителями, исследователями, всеми, кто знает язык.

Бонавантюр: И мы работаем над этим проектом до сих пор. Как сказал Крис, первая часть – это сбор данных. Наверное, этой самый сложный этап, потому что языков много, следовательно, информации тоже. Вот я занимаюсь именно этим.

Численность людей, говорящих на испанском, китайском и английском, превалирует в современном мире в то время, как ваше приложение, созданное для перевода с фона на французский, рассчитано на сравнительно небольшую группу людей. Можно ли назвать этот проект прибыльным? И является ли прибыль вашей целью?

Бонавантюр: В мире порядка 7 000 языков, более 2 000 из которых – африканские. Если мы откроем тот же Google Translate, то увидим максимум 15 африканских языков. И перевод оставляет желать лучшего. Работая над нашим приложением, мы общаемся с людьми, которые понимают язык и культурные реалии страны изучаемого языка. Один раз я попробовал перевести с малагасийского на английский и наоборот. В качестве примера я взял фразу «Казань – столица Татарстана». Результат был ужасным. Когда я проверил, что переводчик перевел, я увидел, что в этой фразе Татарстан и Казань как бы поменялись местами. Приведу другой пример. Однажды я познакомился с девушкой из Уганды. Помимо своего родного суахили она говорила на английском, французском и португальском языках. Но я хотел что-то ей сказать на ее родном языке, поэтому решил воспользоваться Google Translate. То, что выдал Google, был какой-то кошмар. Таким образом, проект все-таки будет прибыльным. Других приложений, обеспечивающих нормальную коммуникацию, нет. Когда ты знаешь, что ты не можешь говорить, что тебя не понимают, это всегда стресс.

Крис: Ну вот вы говорите о том, что численность англо- и испаноговорящих выше, чем тех, кто говорит на африканских языках. В качестве примера рассмотрим Россию и Китай. В основном, русские и китайцы создают технологии на своем родном языке. Вот именно поэтому в современном мире так распространен английский и испанский, носители которых тоже создают технологии. Но русский и китайский мало кто знает, несмотря на численность говорящих. А вообще дело не в том, сколько людей говорит на том или ином языке. Распространенность зависит от количества и качества технологий, которые были изначально созданы на этом языке. Африке только предстоит проделать этот путь. Континенту нужны люди, которые могут и сделают что-то для африканских языков. Да, нас немного, но тем удобнее работать с этими языками и открывать их миру. Наш проект — это только начальный этап в данном направлении. Мы просто это сделали, причем неожиданно для нас самих. Но мы не одни. В мире много исследователей, которые так же, как и мы, делают первые шаги в распространении и внедрении африканских языков в современные технологии. Для прибыльности проекту, конечно, нужно много посвящать времени и труда. Сейчас мы делаем все для того, чтобы африканские языки стали больше известными. Например, в ЮАР образовательная система устроена так, что детей учат и на английском, и на местных языках. В Нигерии есть достаточно крупная этническая общность, разговаривающая на языке хауса. И они достаточно категоричны в вопросе языка обучения: никакого английского, только хауса. Что делают преподаватели? Они по сути переводят контент на их язык, а затем проводят обучение. Это очень сложно. Возвращаясь к нашему проекту, также стоит сказать, что быть носителем означает быть представителем культуры этого языка. Например, живя в Казани, мы узнаем некоторые русские или татарские слова, когда сталкиваемся с какими-то явлениями из русской или татарской культуры. Таким образом, изучая язык, можно узнать больше о стране, и наоборот. Открывая миру африканские языки, мы открываем Африку. И это совсем не то, что вы прочитаете в газете или в книге. Вот это и есть профит.

То есть вас не интересуют деньги?

Крис: Вдохновением служат вовсе не деньги.

Но я говорю о деньгах.

Крис: Да, нам нужны деньги, но только для развития проекта. Но прибыль не является нашей целью. Мы думаем, что приложение будет пользоваться популярностью.

Бонавантюр: Конечно, нужны материальные средства, без них ничего не сделать. Но если бы только деньги были мотивацией, мы бы так далеко не зашли. Все, что мы делаем и изучаем для нашего проекта, мы делаем параллельно нашей учебе в университете. Это очень тяжело. Нужно обладать силой воли и терпением. Есть много африканских ученых, которые совсем молоды. Если вы у них спросите, кем вы хотите быть, они, конечно же, ответят: «Я хочу быть как Стив Джобс». Не знаю, поддержит ли Крис то, что я сейчас скажу, но я прежде всего хочу сделать вклад в развитие своей страны и Африки в целом. Посмотрите на известных математиков. Они сделали какие-то научные открытия, и их страна стала известнее и лучше. И я тоже намерен оставить свой след в истории. Все равно я умру, но я хочу, чтобы после смерти обо мне помнили, обо мне говорили, чтобы обо мне никогда не забыли.

То, что вы сделали, это было реализовано при поддержке с чей-то стороны, например, инвесторов?

Бонавантюр: Ничего, никакой поддержки. Мы все делаем сами. Пока что.