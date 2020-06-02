Российские дипломаты уточнят подробности приглашения Путина на саммит G7

Москва, 2 июня. Детали и нюансы приглашения президента России Владимира Путина на саммит G7 будут обсуждаться по дипломатическим каналам. Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков.

Идею расширить саммит «большой семерки», пригласив к участию Россию, высказал президент США Дональд Трамп.

«Действительно, были озвучены, мы знаем, президентом Трампом такие планы. Вместе с тем существует понимание, что все модальности этой инициативы, все нюансы, связанные с проведением подобных форматов, конечно, должны обсуждаться по дипломатическим каналам», — заявил Песков.

По его словам, российские дипломаты продолжат общение с американскими коллегами, чтобы получить дополнительную информацию.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя идею Трампа, отметил, что Россия останется «за пределами» группы.