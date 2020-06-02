Митрахович: США не удастся изолировать РФ без ущерба для международной торговли

Если американские власти введут полномасштабные санкции против «Газпрома», это обернется серьезным конфликтом между Вашингтоном и Брюсселем. Такое предположение Федеральному агентству новостей высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

«Академик Черский» сменил владельца

Российское судно «Академик Черский» было передано Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ). Ранее трубоукладчик, способный достроить газопровод «Северный поток — 2», находился в управлении ООО «Газпром флот». Уточняется, что дочерняя компания «Газпрома» стала владельцем судна в 2015 году.

По состоянию на 31 марта 2020 года СТИФ входил в группу «Газпрома» и имел регистрацию в Санкт-Петербурге. Уставный капитал фонда составляет 123 миллиона рублей. Фонд предоставляет услуги по аренде и управлению недвижимостью.

Европа выведет «Газпром» из-под удара

Как полагает аналитик в сфере энергетики Станислав Митрахович, такое переоформление необходимо для того, чтобы смягчить возможные американские санкции.

«Вопрос заключается в том, в какой степени жесткости сами американцы будут готовы применить санкции в отношении «Газпрома». Так или иначе, власти США могут сказать, что переоформление — это формальность, поскольку судно строит трубу для «Газпрома», а поэтому российская компания имеет отношение к этому проекту, — подчеркнул Митрахович в беседе с ФАН. – Однако тогда американские санкции против российской компании будут выглядеть в глазах Европы менее обоснованными, что для Брюсселя, в свою очередь, станет лишним поводом возмутиться».

Если американцы введут санкции против «Газпрома», то в дальнейшем ситуация может пойти по сценарию российской компании «Русал», которая тоже попадала в санкционный список властей США, говорит эксперт.

«Ограничительные меры против «Русала» вводились, но потом несколько раз откладывали их полноценное введение, давая компании отсрочку. После того, как в США побывал министр финансов [Антон] Силуанов, ее полностью вывели из-под санкций. Тогда он [Силуанов] пользовался поддержкой Европы, потому что ей было нужно взаимодействие с «Русалом», — сказал Митрахович.

Нынешняя ситуация с «Газпромом» в Европе напоминает случай с «Русалом», утверждает аналитик. По его словам, российский газовый концерн объективно нужен Европе в качестве контрагента.

«Поэтому если американцы рискнут вводить масштабные санкции против «Газпрома», то они столкнутся с попыткой Европы все-таки договориться и вывести компанию из-под удара. Санкции удастся разрулить по аналогии с «Русалом». В противном случае это будет серьезный конфликт между Европой и Америкой, потому что запретить странам ЕС сотрудничать с российской компанией — это не то же самое, что запретить им сотрудничать с Ираном, который менее значимый игрок, чем РФ. В этом плане Россия — это совсем другой уровень, чем Иран. Нашу страну нельзя просто изолировать без масштабного ущерба для международной торговли, — выразил мнение собеседник ФАН. — К тому же американцам не нужен полномасштабный конфликт с ЕС, поскольку у них начинается холодная война с Китаем. В этих условиях ссориться с Европой для США будет нерациональным ходом».

Ранее трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран на севере Германии. Там находится логистический терминал проекта строительства газопровода. Уточняется, что судно начало принимать сваренные трубы для дальнейшей укладки на дне моря.

Напомним, реализации «Северного потока — 2» активно пытаются помешать США и Украина. В декабре 2019 года из-за американских санкций от участия в проекте отказалась швейцарская компания Allseas.