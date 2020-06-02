Песков рассказал о снятии ограничений по COVID в регионах

Москва, 2 июня. Главы российских регионов самостоятельно принимают решение о переходе на последующие этапы снятия ограничений, так как лучше видят ситуацию на местах, но принимают соответствующие решения в координации с федеральным центром. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы исходим из того, что в настоящий момент действует режим вот этих особых полномочий у губернаторов, у глав регионов. Происходит разноскоростной переход на последующие стадии ослабления режима. В одних регионах это происходит быстрее, о чем вчера говорила Попова (Анна, глава Роспотребнадзора. — Прим. ФАН), в других регионах — медленнее. Но в целом, по России, ситуация имеет тенденцию стабилизации и дает повод для осторожного оптимизма, как уже говорилось», — пояснил он журналистам.

В связи с этим каждый губернатор принимает самостоятельное решение о смягчении ограничительных мер, но «разумеется, в координации с федеральным центром».

В понедельник, 1 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что России удалось не допустить взрывного характера развития ситуации с коронавирусом, и санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране стабилизируется.

Тогда же премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что процесс снятия ограничений начался в 19 регионах страны, а еще в 25 субъектах готовятся к отмене режима самоизоляции.