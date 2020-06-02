Кремль пообещал защиту нуждающимся в помощи россиянам в США

Москва, 2 июня. Россияне, которые будут нуждаться в помощи в связи с массовыми беспорядками на территории США, получат защиту через дипломатические учреждения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В США действуют российские дипломатические учреждения, росзагранучреждения, и, конечно, в случае, если граждане будут нуждаться в каких-то мерах защиты, эта защита будет им обеспечиваться», — пообещал он.

Протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в США набирают обороты. Погромы устраивают не только в Миннеаполисе, где произошла трагедия, но также в Нью-Йорке, Луисвилле, Денвере и других городах.

Президент США Дональд Трамп назвал происходящие в стране беспорядки домашним терроризмом и пообещал мобилизовать все военные и гражданские ресурсы для прекращения столкновений.

Независимая судмедэкспертиза, проведенная по настоянию родных погибшего Флойда, показала, что он скончался от удушения. Полицейские задержали мужчину по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами, и превысили свои полномочия.