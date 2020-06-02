Приложение для знакомств «Мамба» приняло участие в инициативе к Международному дню отказа от курения. О результатах проведенного опроса и специальном предложении для тех, кто бросает курить и ищет свою любовь, рассказали представители компании.

Что показал опрос

Специалисты «Мамба» опросили 3 500 участников разных полов, чтобы узнать, как курение может повлиять на желание знакомиться и заводить отношения. Мужчины и женщины в этом вопросе практически единогласны — около 70% из них обращают внимание на наличие у партнера вредных привычек.

75% женщин не хотели бы целоваться с курящим:

«Несправедливо, когда про курящую девушку говорят, что «целуешься с пепельницей». То же самое можно сказать про курящего мужчину».

Сексуальным курение считается только в кино, в жизни же 74,2% мужчин считают сигарету в женских губах отталкивающей. Хорошая новость в том, что более 70% опрошенных готовы рискнуть начать встречаться с курящим, если в остальном человек кажется привлекательным. Также статус «Бросаю» может изменить мнение об анкете в лучшую сторону в более чем 70% случаев.

Мнение эксперта

Российский журналист, психолог и писатель Владимир Шахиджанян, автор книги «Курить, чтобы бросить!» считает курение не просто привычкой, а опасной болезнью, от которой сам он излечился 11 лет назад после 55 лет стажа курильщика. Психолог поделился собственными наблюдениями об отношении к курению в современном обществе:

«С некурящими людьми охотней знакомятся в онлайне. У некурящих людей вне зависимости от пола лучше кожа, лучше зубы, свежее дыхание, а ведь это очень важно для удачного знакомства».

Инициатива «Мамба»

Представители сервиса для знакомств в Сети решили поддержать всех, кто находится в процессе борьбы с никотиновой зависимостью, поэтому 31 мая, в Международный день отказа от курения, россияне со статусом «Бросаю» получат бесплатный VIP-статус на неделю. В Mamba считают, что такое предложение может стать дополнительной мотивацией для курильщиков и поможет быстрее найти свою любовь тем, кто бросает.