Шойгу рассказал, кого допустят к участию в параде Победы

Москва, 2 июня. Основную часть участников парада Победы составят военнослужащие, имеющие иммунитет к коронавирусу. Об этом на селекторном совещании заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Министр потребовал исключить контакты личного состава парадных расчетов с посторонними лицами.

«Отмечу, что к участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний», — отметил Шойгу.

Кроме того, глава оборонного ведомства сообщил, что для участия в параде 24 июня были отправлены приглашения вооруженным силам 19 государств.

Всего в парадах Победы по всей России будут задействованы 64 тысячи человек. К участию в параде на Красной площади привлекут около 14 тысяч человек, в том числе 800 воспитанников довузовских учебных заведений и юнармейцев.