Водолацкий предостерег Киев от попытки «приковать» Евросоюз к проблемам Украины

Европа понимает, что на Украине идет открытая гражданская война. Об этом Федеральному агентству новостей заявил первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Предложение Украины

Украина предложила странам Запада пересмотреть Будапештский меморандум, чтобы использовать его как основание для начала консультаций о новом формате поддержи Украины.

«Украина сегодня своей кровью оплачивает покой Европы. На самом деле война сегодня идет не на востоке Украины, война идет на востоке Европы», — заявил украинский вице-премьер, первый заместитель главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Алексей Резников.

Ранее на Украине уже звучали предложения отказаться от «нормандского формата» (переговоры с участием России, Германии, Франции и Украины) в пользу консультаций с участием стран, которые подписали Будапештский меморандум. Однако в Соединенных Штатах тогда скептически оценили эту идею.

Европа оставит Украину

Как отметил Виктор Водолацкий, на Украине в последнее время звучат «шоковые заявления» для гражданского общества. Ряд депутатов Верховной рады и руководители различных партий и движений говорит о том, что без восстановления социальных и экономических связей с Россией невозможно вытащить украинскую экономику.

«Украина была нацелена на рынки СНГ, в первую очередь — России. Европейский союз никогда не выделит те квоты, о которых говорят вице-премьер, министр иностранных дел. В то же время другие политики заявляют, что идет война на востоке Европы. Мол, они сдерживают какую-то «агрессию» на востоке, поэтому вся Европа якобы должна объединиться и прекратить войну», — пояснил Виктор Водолацкий.

Но, заметил депутат, Европа понимает, что на Украине идет открытая гражданская война. И попытки «приковать» Европейский союз к внутренней проблеме Украины ничем хорошим для Киева не закончатся.

«Сценаристы из Госдепа, которые работают сегодня на территории Украины, просчитались. Европа сегодня по-другому смотрит на притязания Соединенных Штатов. Они видят, что Вашингтон пытается, в том числе уничтожить энергетическую безопасность Евросоюза. Лидеры ЕС совсем иначе реагируют на заявления руководства США, Сената и выстраивают собственную политику. Украина стала недоговорным государством. Утром они говорят одно, днем — другое. Все эти заявления о разрушении «минского и нормандского форматов» ни к чему хорошему не приведут», — добавил Виктор Водолацкий.

Евросоюз будет все больше удаляться от проблем Украины. Киев останется один на один с внутренними трудностями, считает эксперт.

«Для США Украина нужна только в качестве инструмента для того, чтобы разжигать русофобский костер на украинской территории и поддерживать неонацизм в областях страны», — заключил Виктор Водолацкий.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.