Шойгу назвал дату открытия главного храма ВС России

Москва, 2 июня. Главный храм Вооруженных сил России, расположенный в подмосковном парке «Патриот», откроют 22 июня. Такую дату назвал глава Минобороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.

Министр подчеркнул, что открытие собора — долгожданное событие.

«В День памяти и скорби будут торжественно открыты главный храм вооруженных сил и музейный комплекс «Дорога памяти», — сказал он.

Шойгу напомнил, что оба объекта посвящены Победе в Великой Отечественной войне. Минобороны РФ надеется, что россияне смогут прикоснуться к истории и увидеть, какой ценой была завоевана мирная жизнь.

Напомним, что в мемориальном комплексе «Дорога Памяти» разместят исторические экспонаты, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров из запасников Центрального музея ВС РФ. Галерея растянется на 1418 шагов — именно столько дней длилась Великая Отечественная война.

На территории храма также будет работать музей под открытым небом «Поле Победы», который представляет собой реконструкцию поля боя при обороне Москвы в 1941 году.