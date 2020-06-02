Минздрав опроверг информацию о дефиците СИЗ в российских больницах

Москва, 2 июня. Мониторинг объемов средств индивидуальной защиты (СИЗ) в регионах РФ подтверждает, что дефицита масок и перчаток, защитных костюмов нет. Об этом заявил замглавы Минздрава РФ Виктор Фесенко.

Ранее группа экспертов, в составе которой были врачи, руководители благотворительных фондов обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой решить проблему с нехваткой СИЗ.

В профильном ведомстве опровергли информацию о недостатке масок и защитных костюмов для персонала медучреждений.

«Фиксируется рост запасов средств индивидуальной защиты в медицинских организациях с 17 апреля по 31 мая», — прокомментировал Фисенко, его слова передает «Паламентская газета».

В некоторых регионах число медицинских халатов возросло в 3,5 раза, защитных комбинезонов — в 14,7 раза, респираторов — в 5,2 раза, защитных очков — в 7,9 раза.

Российские власти в период пандемии приняли ряд мер, чтобы увеличить запасы СИЗ. Премьер Михаил Мишустин поручил оценить объемы масок и перчаток и при необходимости сделать закупку.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила на период эпидемии разрешить производство СИЗ и санитайзеров компаниям, у которых нет соответствующей лицензии. В Госдуме выступили с инициативой оказать грантовую поддержку бизнесу, производящему маски и средства дезинфекции.