Москва, 2 июня. Электронное голосование по поправкам в конституцию пройдет только в трех регионах России. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы полагаем, что есть перспектива у дистанционного электронного голосования. Законодатель предоставил такое право, и те регионы, которые хотят воспользоваться такой возможностью во время общероссийского голосования, могут официально подавать заявки. Мы разработали критерии и внимательно посмотрим, кто им точно соответствует. Могу сразу сказать, отбор будет жесткий. И максимум может быть три региона», — сказала она на заседании ЦИК.

При этом Памфилова подчеркнула, что дистанционное электронное голосование не станет в ближайшем будущем заменой традиционному голосованию на участках. По ее словам, в России будут применять оба вида голосования.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года. Решение растянуть голосование на неделю связано исключительно с тем, чтобы обеспечить безопасность всех решивших отдать голоса. Последний день голосования станет выходным.