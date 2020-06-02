Асад укрепляет культурные связи с Россией, поддерживая изучение русского языка в Сирии

Сирийцы все больше интересуются культурой России, желая изучать русский язык. Как работа российского культурного центра и правительства Башара Асада помогает улучшению связей Москвы и Дамаска, Федеральному агентству новостей рассказал политолог Андрей Кошкин.

Российская культура в Сирии

Старший советник посольства России в Сирии Эльдар Курбанов сообщил, что в Сирийской Арабской Республике уже несколько лет растет количество желающих учить русский язык и культуру. По его словам, в 2020 году изучать русский язык будут 20 тысяч сирийских школьников.

Недавно в Дамаске был вновь открыт российский культурный центр, который в начале гражданской войны был законсервирован с целью сохранения. Сейчас в нем специалистами организованы курсы русского языка, а позже планируется запуск классов по изучению культуры России.

По словам Эльдара Курбанова, российский культурный центр пользуется большой популярностью. Многие сирийцы, в то время, как центр был законсервирован, обращались с просьбами открыть его, так как желали изучать русский язык.

«Есть очень большая потребность. Количество учеников в сирийских школах, которые выбрали русский язык как второй иностранный, достигло 20 тысяч. Мы всячески способствуем развитию этого направления. Оказываем помощь сирийской стороне в подготовке преподавателей», — говорит старший советник посольства РФ в Сирии.

В ближайшее время, как надеется Курбанов, российскими специалистами будут открыты полноформатные культурные центры и в других сирийских городах. Поскольку с ростом сотрудничества между нашими странами в сирийском обществе растет и запрос на изучение русского языка и культуры.

Как говорит директор культурного центра в Дамаске Николай Сухов, сейчас уже ведется работа с министерством культуры Сирии в этом направлении. По его словам, сирийское правительство видит интерес своего народа к изучению русского языка в качестве иностранного. Понимают власти и перспективы работы в этом направлении.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, о чем говорит растущий интерес сирийских граждан к изучению русского языка.

Перспективы сотрудничества

Как говорит собеседник ФАН, изучение русского языка и культуры дает сирийцам огромные преимущества. Необходимо понимать, что изучение любого языка расширяет культурные возможности и взгляд человека.

«Если жители Сирии с большим удовольствием и интересом тянутся к изучению русского языка, это говорит о том, что они стараются постичь азы русской культуры. Они хотят более тесно взаимодействовать с нашей страной. Это способствует и сложившаяся ситуация. Россия смогла положить конец бесконечным вооруженным столкновениям, которые длились с 2011 года. Именно наша страна выступила гарантом и защитником Сирии. Естественно, что в такой ситуации сирийцы благодарны Москве, поэтому видят в РФ надежного друга и партнера. Поэтому у них и есть желание больше взаимодействовать с россиянами», — считает политолог.

Как отмечает Андрей Кошкин, правительство президента Башара Асада многое делает для того, чтобы укреплять сотрудничество с Россией, в том числе поддерживая интерес своих граждан к нашей стране. Власти Дамаска понимают, что углубление в русскую культуру позволит наладить народную коммуникацию.