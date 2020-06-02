Минстрой РФ предложил строить новые дома без мусоропроводов

Москва, 2 июня. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко утвердила дорожную карту по внедрению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов.
В документе предлагается сделать мусоропровод необязательным элементом многоквартирного дома.
«Подготовка предложений по внесению изменений в строительные нормы и правила в части исключения требований, предусматривающих использование мусоропроводного оборудования в строящихся многоквартирных домах», — говорится в дорожной карте.
Минстрой должен рассмотреть такую возможность и дать ответ до 1 августа.