Тель-Авив, 2 июня. Бизнесмен Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле, заплатив рекордные для страны 65 миллионов долларов. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на близкий к сделке источник.

По его словам, недвижимость предприниматель купил незадолго до начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Вилла расположена в элитном поселке Герцлия Питуах (северный пригород Тель-Авива) среди резиденций послов.

«Абрамович купил недвижимость в Герцлии-Питуах за 226 миллионов шекелей (64,5 миллиона долларов)», — уточнил источник.

Известно, что площадь участка, примыкающего к вилле, составляет около 9,5 тысячи квадратных метров. Прежним владельцем дома был британский управляющий хедж-фондами Алан Ховард. Он приобрел недвижимость за девять миллионов долларов и существенно вложился в ее улучшение.

На участке есть бассейн на гидравлической платформе, а также теннисный корт, пишет «ФедералПресс».

Как напоминает НСН, Абрамович в мае 2018 года получил паспорт Израиля. Таким образом, у него появилась возможность безвизового въезда в Великобританию, где в то время ужесточили требования.

Недавно Абрамович вошел в двадцатку самых богатых жителей Британии. Миллиардер, который является основным владельцем инвесткомпании Millhouse и основным акционером Evraz, опустился на 12-ю позицию рейтинга. По оценке издания Sunday Times, стоимость его активов составляет 10,16 миллиарда фунтов (905 миллиардов рублей).