В башкирской деревне остался всего один житель. ФАН-ТВ

Житель башкирской деревни Кирилло-Кармасан Рафкар Абзалов — отшельник поневоле: последний сосед умер в январе 2020 года, и 74-летний пенсионер остался совсем один.

Мужчина приехал в российское село 14 лет назад, а дом купил ради прописки: уж очень хотелось остаться в России. Связь с семьей пенсионер потерял.

Хозяйство Рафкара невелико, но замысловато. Многие предметы обихода пенсионер смастерил сам из подручных материалов. Особняком в его доме стоит современный плазменный телевизор. Есть и другие, ламповые, но те давно используются как шкаф для книг или полка. Спит по старинке — на печи.

«Электроплитка, на которой готовлю, обед ужин или чай. Вот на этой электроплитке готовлю. Здесь уже приспособил так, чтобы можно было обувь сушить. За ночь вот это вот же нагревается все, дымоходы, обувь и здесь оставляю, и здесь оставляю, чтобы к утру они уже подсохли», — рассказывает пенсионер.

До ближайшего магазина 3 километра, и без велосипеда в деревне никуда. Чтобы зараз увозить больше продуктов, Рафкар снабдил двухколесного друга корзинами. Покупает, в основном, гречку и рис, изредка — водку.

Три недели назад о пенсионере-отшельнике стало известно одному из местных жителей. С помощью СМИ он организовал сбор денег старику на новый дом по соседству — в деревне Самарино, куда он ездит за продуктами. Пока что собрать удалось чуть больше двухсот тысяч рублей, но нужно еще 60 — на отопление. Сердобольные сельчане надеются, что до первых морозов Рафат сможет переехать в новый дом.