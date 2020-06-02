Охлобыстин саркастично прокомментировал «борьбу» Пригожина за права «людей без трусов»

Москва, 2 июня. Актер Иван Охлобыстин саркастично отреагировал на заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедственном положении российских артистов из-за пандемии. Он назвал звездного менеджера борцом за права знаменитостей без трусов на пищевые наборы и льготы на проезд в метро.

«Не уподобляйтесь, братья и сестры, плохим людям, уподобляйтесь хорошим! Господь наш, Иисус Христос, заповедал нам прощать все, включая глупость. Кто без греха? Я иногда такие дикости вытворяю, что на их фоне моя духовная сестра Валерия — невинное, чистое дитя! А Иосифу только спасибо можно сказать, что борется за права всего актерского цеха, включая стриптиз. Кто-то ведь должен отстаивать конституционное право людей без трусов на пищевые наборы и льготы на проезд в метро?» — цитирует актера портал «7 дней.ру».

Подписчики Охлобыстина мнение актера разделили.

«За что я вас люблю, Иван, так это за сарказм!»; «Тонко и саркастично!»; «Лучший просто!»; «Браво!» — написали фолловеры.

История с Пригожиным и бедственным положением российских звезд началась после того, как продюсер согласился с танцовщиком Сергеем Глушко (Тарзаном), что сегодня артистам, включая многих знаменитостей первой величины, приходится непросто из-за отсутствия возможности заработка.

Россияне оказались недовольны жалобами представителей шоу-бизнеса, которые, по их мнению, явно не являются бедными людьми. Поддержавший Тарзана Пригожин столкнулся с критикой не только со стороны соотечественников, но и некоторых коллег по цеху. Среди последних был, в частности, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров.

Однако нашлись и те, кто вступился за оскандалившегося продюсера. Андрей Разин заявил, что считает нападки на коллегу и его супругу недопустимыми, а также назвал всех, кто позволил себе резко высказаться в сторону Пригожина, завистниками, негодяями и лизоблюдами, передает портал «Дни.ру».