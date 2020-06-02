Памфилова рассказала, как будет проходить общероссийское голосование по конституции

Москва, 2 июня. В день голосования по поправкам в конституцию будут соблюдены все необходимые меры безопасности, чтобы никаких рисков для здоровья людей в связи с пандемией не было. Граждане смогут прийти на участки и отдать свой голос в течение семи дней. Об этом заявила глава ЦИК России Элла Памфилова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы исходим из охраны здоровья людей. С уверенностью могу сказать, что в день общероссийского голосования, в дни, предшествующие ему, все необходимые требования, все необходимые мероприятия будут выполнены. Мы сделали акцент именно на этом, чтобы ни у кого не возникало сомнений, — общероссийское голосование должно проходить таким образом, чтобы никаких рисков для здоровья не было», — сказала она на заседании ЦИК.

Памфилова пояснила, что Центризбирком разработал рекомендации для избирательных комиссий. Так, например, уточняется, что количество голосующих в час не должно превышать 8-12 человек. Кроме того, будут полностью разведены потоки входящих на участок и покидающих его, кабинки для голосования для сохранения тайны волеизъявления будут размещены возле стен.

Заявление о голосовании на дому, по словам главы ЦИК, можно будет подать по телефону в участковую комиссию, а также с помощью волонтеров и через личный кабинет портала «Госуслуги».

Памфилова подчеркнула, что голосование будет проходить с 25 июня по 1 июля. Также, по ее словам, при голосовании по месту нахождения с 5 по 21 июня заявление о прикреплении к удобному избирательному участку можно подать в МФЦ, в территориальной комиссии и в электронном виде через портал «Госуслуги».

«С 16 июня по 22 июня граждане смогут подать обращение в участковую комиссию. При личном приеме заявлений будут соблюдаться все меры санитарной безопасности», — сказала Памфилова.

Она добавила, что на всех этапах голосования и при подсчете голосов будет обеспечена работа общественных наблюдателей. При этом голосование будет проходить и за пределами страны, где все меры предосторожности также будут соблюдены.

Отметим, в марте обе палаты российского парламента приняли закон о поправке в конституцию, документ подписал президент Владимир Путин. Изложенные в документе предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Законом также вводится новая для России процедура — общероссийское голосование.

Напомним, президент России Владимир Путин назначил 1 июля днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, подписав соответствующий указ.