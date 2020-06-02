На Украине всерьез задумались о будущем военно-воздушных сил страны

Автор Telegram-канала «Крылья Войны» рассказывает про планы переоснащения ВВС Украины и рассуждает о возможности воплотить такие планы в жизнь.

Наполеоновские планы

Командование Военно-воздушных сил Украины опубликовало план обновления парка своей истребительной, а в дальнейшем транспортной и специальной авиации. От штурмовой, бомбардировочной и разведывательной авиации украинские ВВС откажутся полностью — в пользу развития беспилотных летательных аппаратов.

План расписан до 2035 года, поэтапно:

Первый этап займет пять лет (до 2025 года). Будет объявлен тендер на закупку новых самолетов. Планируется приобрести до 12 многоцелевых истребителей (2021-2022 года). Их эксплуатация начнется в 2023-2025 годах. В качестве претендентов для поставки рассматриваются, к примеру, Saab JAS-39E/F Gripen и F-16 Block 70/72.

Второй этап тоже рассчитан на пять лет (до 2030 года). В это время планируется наладить поставки новых самолетов и вывести устаревшую технику из состава воздушных сил Украины.Так же планируется поставка 8-12 многоцелевых самолетов в год. А к 2030 году начнется переоснащение специальной и транспортной авиации.

Третий этап, заключительный, тоже займет пять лет (до 2035 года). К этому году необходимо вывести всю устаревшую технику из состава ВВС. К концу третьего этапа в распоряжении ВВС Украины должны находиться минимум четыре бригады тактической авиации, вооруженной современным унифицированным многоцелевым истребителем поколения 4++, и минимум четыре полка ударных и разведывательных беспилотников, а также бригада транспортной и специальной авиации и учебная авиационная бригада.

В рамках этих этапов планируется уменьшить общее количество единиц техники — в пользу того, что она станет более современной.

В общем и целом, украинские ВВС планируют полностью уйти в сторону западных образцов военной авиации, но военно-транспортную авиацию планируют оставить «национальной», вложив средства в развитие корпорации «Антонов».

«Немного» не в рамках бюджета?

За 15 лет программы планируется потратить 320 млрд гривен (11,9 млрд долларов США), в ценах 2020 года. Конечно же, авторы плана сразу делают оговорку о том, что реализация требует значительных финансовых ресурсов, выходящих за рамки текущего финансирования Вооруженных сил Украины, и невозможна без поддержки правительства Украины.

В частности, реализация плана потребует разработки государственной целевой программы переоснащения тактической авиации (закупки многоцелевых истребителей), а также военно-технической помощи от стран-партнеров (явный намек на США и другие страны НАТО).

Предыдущий глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк обмолвился в декабре 2019 года, что весь бюджет Вооруженных сил Украины в 2020 году составит рекордные 245,8 млрд гривен — это больше бюджета 2019 года на 33 млрд гривен. То есть, действительно, без помощи стран-партнеров и целевых программ не обойтись.

Стоит ли ждать помощи и откуда?

Конечно, вышеописанные планы — это хорошо и даже замечательно. Но кто будет готов так крупно вложиться в переоснащение ВВС Украины? Скорее всего, никто. Ни правительство, ни «страны-партнеры». И на это есть ряд причин.

Что оттолкнет Запад:

Политическая обстановка на Украине до сих пор весьма нестабильна. Сегодня она смотрит на Запад, завтра — может снова повернуть на Восток, а послезавтра — вообще отвернется ото всех.

Поставщики тактической истребительной авиации будут понимать, что условные F-16 или Saab могут быть использованы для нанесения ударов по Донбассу. Пойдет ли кто-то на такой шаг из «стран-партнеров» — большой вопрос.

Странам Европы есть куда еще потратить средства, особенно в свете собственных разработок истребителей 5-го поколения и текущего обновления своих парков военной и военно-транспортной авиации.

В США очень хорошо считают свои деньги и свою репутацию (не смейтесь) и вряд ли пойдут на прямое финансирование (даже через «третьи страны») покупки для Украины таких мощных наступательных систем вооружений, как авиация. И вряд ли решат продать за бесценок свои F-16 современных модификаций в крупном объеме.

Украина не страна — участник НАТО. Поэтому прямого финансирования переоснащения ВВС Украины из кармана НАТО не может быть в принципе.

Что оттолкнет правительство Украины:

Очень плачевное состояние экономики страны в целом. И выделение даже части такой огромной суммы может быть не одобрено социальными массами, несмотря на все «патриотичные» настроения.

Переоснащение тактической авиационной группировки на стандарты НАТО — это не значит просто закупить самолеты и переобучить летчиков. Это значит также полностью перейти на техническое обслуживание таких истребителей. Украине придется заключать немалые по цене контракты на обслуживание новых «западных» истребителей, что, естественно, встанет «в копеечку» в долгой перспективе.

Понимание неспособности нести ответственность за возможное использование этих западных образцов авиационной техники. При плохом сценарии конфликт с непризнанными республиками востока Украины может вспыхнуть в любой момент, и начнут ли тогда «падать» эти новые истребители вместе с репутацией поставщиков? Могут и начать.

Хорошая мина при плохой игре

Украинские ВВС, действительно, нуждаются в полном переоснащении, так как их плачевное состояние близко к развалу. В украинских социальных сетях и разнообразных СМИ можно найти огромное количество заметок и статей о том, что скоро ресурс еще советской истребительной и бомбардировочной авиации подойдет к концу, модернизация самолетов проходит очень сложно и медленно, многие запчасти и агрегаты из старых запасов заканчиваются, а новые производятся без официальной технической документации и в очень малых объемах. Покупка таких запчастей и агрегатов через фирмы-посредники у России не спасают положение дел.

В этой связи данный 15-летний план выглядит светом в конце тоннеля, но составлен он слишком пафосно, так как на реализацию данного плана в установленные сроки у Украины попросту нет денег, и завтра не будет. План на 30 лет, с такими же требуемыми ресурсами, — уже более осязаемая перспектива.

Кроме того, Украине было бы уместно стать более стабильной страной — в рамках мира у своих границ и в рамках политической ситуации в стране в целом.

Учитывая вышеизложенное, данный документ можно рассматривать не более, чем вызов самим себе. Но этот вызов слишком дерзок и недосягаем.