Пограничники задержали в Крыму украинского военного

Москва, 2 июня. Пограничники в Крыму задержали украинского военного за незаконное пересечение границы России, передает пресс-служба ФСБ.

По данным ведомства, военнослужащий находился в алкогольном опьянении.

«Пограничным управлением ФСБ России по республике Крым за незаконное пересечение государственной границы из Украины в РФ задержано лицо без документов, удостоверяющих личность, в состоянии алкогольного опьянения», — отмечается в сообщении.

Сотрудники ФСБ предполагают, что нарушителем является военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Кроме этого, при его досмотре пограничники обнаружили неизвестное вещество, вероятно являющееся наркотическим средством. Оно направлено на экспертизу.

По факту незаконного пересечения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ.