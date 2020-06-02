Российскую вакцину от коронавируса можно будет принимать в виде йогурта

Москва, 2 июня. Российские ученые работают над вакциной от коронавируса, которую можно будет принимать в виде кисломолочного продукта. Об этом рассказал вице-президент РАН Владимир Чехонин.

По его словам, над препаратом, напоминающим йогурт, трудятся ученые Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. Вакцина будет воздействовать на шиповидный белок, с помощью которого коронавирус заражает здоровые клетки, объяснил вице-президент РАН.

«На сегодняшний день проводятся доклинические испытания этой вакцины», – уточнил Чехонин.

Отметим, что в настоящее время в России ведется разработка девяти различных вакцин от COVID-19. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко уверен, что с появлением препарата жизнь вернется в привычное русло.

Как сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, за минувшие сутки в России выявили 8,8 тысячи новых случаев COVID-19. Общее число достигло отметки в 423 тысячи.

На период с 25 июня по 1 июля запланировано проведение голосования по поправкам в Конституцию РФ. Процедура будет сопровождаться необходимыми мерами безопасности, в том числе на участках оборудуют места для термометрии и дезинфекции рук. Одна из готовящихся поправок затрагивает такой важный вопрос, как обеспечение россиян доступной и качественной медицинской помощью.