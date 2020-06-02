Сирия, 2 июня. В Алеппо группа неизвестных совершила нападение на боевиков «Сирийской национальной армии». В Идлибе прошло 14-е совместное российско-турецкое патрулирование трассы М4. В Ракке турецкие войска ликвидировали шесть членов курдских бандгрупп. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: ведут ответный огонь по опорным пунктам «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе и на севере Хамы.

«Сирийская национальная армия» (СНА): лишилась двух боевиков в результате нападения со стороны неизвестных.

«Демократические силы Сирии» (SDF): готовятся к операции по поиску и ликвидации «спящих ячеек» ИГ1 на востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: на запад провинции Алеппо перебросили спецподразделения, провели совместное патрулирование с сотрудниками военной полиции ВС РФ в Идлибе.

Провинция Алеппо

Агентство Step News передает, что турецкие войска были развернуты к западу от Алеппо. Согласное местным источникам в окрестностях поселка Аль-Атариб занимают позиции спецподразделения турецкой армии.

В оккупированном протурецкими группировками городе Аль-Баб группа неизвестных лиц совершила нападение на патруль военной полиции «Сирийской национальной армии», открыв по нему огонь на поражение. По информации портала Halab Today, в результате нападения скончались двое протурецких боевиков. В настоящее время район, где произошло нападение, был оцеплен боевиками СНА. В нападении подозревают как курдских боевиков их состава «Отрядов народной самообороны», так и членов «Ахрар аш-Шаркыя».

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке провинции в зоне контроля курдских бандгрупп и сил международной коалиции запланировала очередная антитеррористическая операция, направленная против «спящих ячеек» «Исламского государства»1. Серия нападений на патрули и блокпосты боевиков вынудила боевиков «Демократических сил Сирии» повысить меры безопасности. Как передает портал Deir Ezzor, утром конвой SDF прибыл в город Бусейра, где запланирована кампания по поиску и ликвидации террористов и их пособников.

Провинция Идлиб

На юге провинции продолжились провокации со стороны вооруженных группировок. Согласно данным портала Masar Press Net, утром «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли позиции правительственных войск в окрестностях поселка Рувейха и на подступах к деревне Аль-Фатира. На стыке административных границ с провинцией Хама военнослужащие ведут ответный огонь по опорным пунктам группировки у поселений Аль-Кахира и Анкави. Сведения о потерях боевиков в живой силе и боевой технике пока что уточняются.

Агентство Anna News сообщает, что на трассе М-4 в Идлибе состоялось 14-е совместное российско-турецкое патрулирование. Колонна проехала от поселения Аль-Тронбе до Урм-эль-Джауз. В конце маршрута проезд для конвоя попытались заблокировать сторонники «Хайят Тахрир аш-Шам». Турецкие военные перекрыли движение по эстакаде дорожной развязки у поселка Ариха на время прохождения под ней совместного патруля.

Провинция Ракка

Министерство обороны Турции сообщило о том, что 6 боевиков «Рабочей партии Курдистана» или «Отрядов народной самообороны» были ликвидированы турецкими спецподразделениями при очередной попытке курдских бандгрупп проникнуть в зону операции «Источник мира».

К югу от города Ракка истребители неуказанных ВВС нанесли три авиаудара по позициям иранских бойцов Корпуса Стражей Исламской революции и сирийской армии. Как отмечает Telegram-канал BNN Syria, всего прогремело 3 взрыва. Информация о пострадавших пока не поступала.

1 Организация запрещена на территории РФ.