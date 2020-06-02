Глава «Южмаша» пожаловался на убытки из-за разрыва контрактов с Россией

Москва, 2 июня. Основное предприятие украинской ракетно-космической отрасли «Южмаш» понесло убытки в 206 миллионов гривен (531 миллион рублей) в результате разрыва контрактов с российскими партнерами. Об этом сообщил гендиректор завода Сергей Войт.

Он отметил, что в 2014 году «Южмаш» вел совместную с Россией работу по производству ракет «Зенит». Разработки в рамках международного проекта «Морской старт» были приостановлены из-за политических разногласий между Киевом и Москвой.

«Мы заключали контракты с американской фирмой, но учредителем этой компании является Россия, а без нее невозможно было сделать «Зенит», — пояснил Войт.

Глава «Южмаша» добавил, что из-за этого предприятие лишилось денежных поступлений, что, в свою очередь, стало причиной появления долгов по зарплате перед сотрудниками, передает «Взгляд».

Проект «Морской старт» заморожен в 2014 году, когда украинская ракета-носитель «Зенит» была запущена в последний 36-й раз. Имущество проекта в 2018 году приобрела группа компаний S7, потратив около 150 миллионов долларов. При этом пусковую деятельность компания так и не возобновила. Весной текущего года плавучий космодром, а также командное судно были транспортированы из США в Россию.