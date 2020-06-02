Фарион призвала украинцев к агрессии против «чужеродной шоблы»

Киев, 2 июня. Говорящие на украинском языке люди должны быть более агрессивными, считает бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион. Об этом она рассказала в эфире своего YouTube-канала.

Как уточнила политик, украинский язык за время своего существования постоянно ущемлялся и запрещался, поэтому его носители должны быть более агрессивными. По словам бывшего парламентария, было издано «около 400 указов, запрещающих украинский язык».

«Но никакой скотине не удалось этот язык ограничить в своём распространении и развитии. И так же не удастся, вам, представителям чужеродной шоблы. Спасем украинский язык, и он спасет нас, научимся быть агрессивными и наступательными в защите нашей души», — сказала она.

Напомним, экс-депутат Рады Ирина Фарион пропихивает нацистские взгляды везде, где только может. Так известный российский писатель и видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков прокомментировал высказывание Фарион, заявившей, что русскоязычные жители страны являются «рабами и оккупантами».

Ранее, отвечая на вопрос, как можно научить жителей Украины разговаривать на государственном языке, заявила, что для этого необходимо запретить русскоязычному населению страны работать и получать образование. При этом Фарион подчеркнула, что украинцы, позволяющие себя «унижать», являются «слабой нацией».

Комментируя ее слова, известный российский писатель, видеоблогер и переводчик фильмов Дмитрий Пучков заявил, что Фарион является «нацисткой, которая проталкивает идеи превосходства украинской расы».